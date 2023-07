Coronel Flávio Arthur emite nota sobre pronunciamento do deputado federal João Daniel

Ao tomar conhecimento do pronunciamento do deputado federal João Daniel (PT), dizendo que existe um grupo de extermínio em Sergipe, face a atuação de policiais militares, o Comandante do CPME (Comando do Policiamento Militar Especializado), Coronel Flávio Arthur, emitiu nota sobre o fato.

“Devemos respeitar as crenças, opções e opiniões alheias. Isso é um fato indiscutível. Recebi informações de que algumas autoridades, supostamente, representantes do povo, saíram em defesa dos 04 cidadãos, TRANSGRESSORES DAS LEIS, que tentaram matar e roubaram Policiais civis em serviço.

Respeito e não me causa estranheza, pois nos primórdios da passagem de Jesus Cristo na terra (peço perdão aos que não acreditam em “Deus”. Qualquer Deus), alguns “do povo”, também defenderam um ladrão. “Barrabás foi solto e Jesus crucificado no seu lugar .

Portanto não questiono as opiniões alheias, Todavia, tenho a minha. Entre ladrões e Policiais, ficarei sempre ao lado destes.

No caso específico, rendo homenagens e confiança incondicional aos Policiais que participaram da operação.

Os conheço e os admiro.

E Determino a estes heróis anônimos, jamais permitam que eu vá no velório dos senhores, voltem pra casa. Façam QUALQUER coisa para voltarem pra casa.

Para quem ler este texto, peço que decidam, desde já, de que lado estão?

O futuro dos seus filhos dependerá de suas opções hoje.

Flávio Arthur – CORONEL PMSE”

Matéria e foto do blog Espaço Militar