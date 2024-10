CORPO DE BOMBEIROS COMBATE DOIS INCÊNDIOS EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS EM AVENIDA DE ARACAJU

Dois incêndios em estabelecimentos comerciais na avenida Euclides Figueiredo, zona Norte de Aracaju, mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), na noite desse domingo, 20. Os incêndios foram em uma oficina de estofados de automóveis e uma loja de peças automotivas. Foram empregados no combate cerca de 40 militares e nove viaturas de três quartéis, sendo utilizados por volta de 80 mil litros de água. Não houve vítimas.

“O primeiro acionamento aconteceu por volta 19h30 do domingo para a oficina de estofados. Foram enviadas equipes do Quartel Central. Enquanto eles estavam envolvidos no combate, populares informaram do segundo incêndio na loja de peças. Foi necessário acionar apoio dos quartéis da Orla da Atalaia e de Nossa Senhora do Socorro. Utilizamos um drone para auxiliar na localização dos focos de incêndio”, afirmou o supervisor de dia do Corpo de Bombeiros, capitão Luiz Mário.

Segundo ele, a loja de estofados foi completamente destruída e a de peças parcialmente. “Os trabalhos na loja de peças foram concluídos por volta das 22 horas. Já na de estofados foi por volta das 2 horas desta segunda, mas como havia muito material combustível no local, equipes do Quartel Central precisaram retornar na manhã desta segunda por conta de alguns pequenos focos”, explicou o bombeiro.

Os estabelecimentos comerciais foram isolados pelas equipes, bem como duas edificações vizinhas à loja de estofados, para avaliação da Defesa Civil sobre comprometimento da estrutura. O Capitão informou ainda que a corporação contou com apoio de carros-pipa da Defesa Civil Municipal, da Polícia Militar que atuou na segurança, da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) no controle do Trânsito e da Energisa no corte de energia.

Fonte: Ascom CBM/SE