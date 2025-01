Bombeiros combatem incêndio e resgata gatos em residência

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) atendeu no final da tarde dessa quarta-feira, 22, uma ocorrência de incêndio em residência no bairro Atalaia, em Aracaju. Durante o atendimento, dois gatos foram resgatados pelos bombeiros. O incêndio atingiu o primeiro andar da residência e não havia pessoas no local no momento da ocorrência.

A guarnição do quartel que fica na orla da Atalaia foi enviada e iniciou o combate às chamas, tendo na sequência o apoio do Quartel Central. Foram atingidos três quartos, sendo um parcialmente, e um banheiro. Dois gatos que estavam na residência foram resgatados e deixados aos cuidados do tutor.

De acordo com as informações repassadas, não foi possível identificar a causa do incêndio. “O proprietário foi orientado sobre o procedimento para solicitação de perícia e a necessidade de avaliação das instalações elétricas”, afirmou o tenente Guilherme Lima, comandante de área que coordenou o atendimento à ocorrência.

Fonte: Ascom CBM/SE