CORPO DE BOMBEIROS COMBATE INCÊNDIO EM GALPÃO COM MATERIAL RECICLÁVEL NO MUNICÍPIO DE SOCORRO

Um incêndio em um galpão com material reciclável no município de Nossa Senhora do Socorro mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) nesta terça-feira (13). Foram necessários 112 mil litros de água para o combate, em virtude da grande quantidade de material combustível no local. Não houve vítimas.

“Quando chegamos ao local, verificamos que se tratava de muito material reciclável como papelão e plástico, com as chamas bem altas. As pilhas com material eram muito grandes, então quando jogávamos a água acontecia a reignição do fogo, porque estava queimando em profundidade. Precisamos de uma retroescavadeira que foi retirando o material para jogar mais água. Esse processo foi repetido diversas vezes até conseguirmos extinguir o fogo. Também foi utilizado Líquido Gerador de Espuma para o combate”, afirmou o tenente Eduardo Pateira, que comandou o atendimento à ocorrência.

O acionamento do Corpo de Bombeiros aconteceu por volta das 13 horas e os trabalhos de combate e rescaldo, para evitar a reignição do fogo, foram encerrados por volta das 23 horas. Atuaram no incêndio equipes do Quartel Central e de Nossa Senhora do Socorro. A Defesa Civil de Nossa Senhora do Socorro disponibilizou um carro-pipa para auxiliar no fornecimento de água.

