Corpo de Bombeiros de Sergipe forma primeira turma de soldados majoritariamente feminina

A formatura do Curso de Formação de Soldados do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE), ocorrida na última quinta-feira, 4, entrou para a história da corporação por ter a primeira turma formada majoritariamente por mulheres. A solenidade aconteceu no Quartel Central, em Aracaju, com a presença de autoridades civis e militares, além de familiares dos formandos.

O novo grupo de soldados é constituído por 20 mulheres e quatro homens, que vão reforçar o efetivo da corporação, atuando na segurança da sociedade sergipana. A turma também é a sétima do concurso público realizado em 2018, com a convocação de todos aprovados pelo Governo do Estado, totalizando 447 soldados formados.

Foram 11 meses de formação, entre disciplinas teóricas e práticas, com início em outubro de 2024. Os novos soldados serão distribuídos nas unidades operacionais da corporação, localizadas nos municípios de Aracaju, Nossa Senhora do Socorro, Estância, Itabaiana, Lagarto, Propriá e Nossa Senhora da Glória.

“São exigidos do militar três pilares essenciais: preparo físico, técnico e psicológico. Ao longo desses 11 meses, o trabalho foi intenso no sentido de formar esses profissionais com as habilidades que a atividade requer, que é atender às ocorrências sob pressão. Essa é a realidade da rotina de um bombeiro militar”, afirmou a comandante do Corpo de Alunos da Diretoria de Ensino e Pesquisa do CBMSE, tenente Joana Andrade.

A oficial explicou como é feita essa preparação: “O curso é bastante extenso porque precisa abranger as várias áreas de atuação do bombeiro: combate a incêndio, atendimento pré-hospitalar, salvamento em altura, aquático, terrestre, entre outros. Tem a parte teórica, prática, provas individuais e coletivas, para que eles aprendam a trabalhar em equipe. Eles passaram também por um período de estágio supervisionado nos quartéis, onde puderam ter contato com ocorrências reais”.

O curso foi concluído com uma atividade denominada ‘Dia D’, tradição nesse momento final que dura 24 horas, em que eles passam por situações que simulam vários tipos de ocorrência. “Uma marcha operacional carregando materiais e equipamentos, simulando situações em que se precisa alcançar uma longa distância que a viatura não tem acesso. Eles tiveram instrução de sobrevivência para obtenção de água, fogo e confecção de abrigo improvisado, além de diversas oficinas como busca e resgate de pessoa perdida. Depois de toda a jornada, eles estão prontos para atender à sociedade da melhor forma possível”, concluiu a tenente.

“Essa turma de soldados carrega uma marca especial, é majoritariamente feminina, a primeira na nossa história, um marco de igualdade e evolução. Além de ser a última turma do concurso de 2018, um fato que também é um marco importante para a corporação, já que todos os aprovados foram convocados, representando o compromisso do Governo do Estado com a segurança da nossa sociedade”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso.

A primeira colocada do curso foi a soldado Ellen Christien. “Meu pai é militar e sempre tive uma admiração muito grande pela disciplina e organização. Fiz o concurso do Corpo de Bombeiros, passei e aqui me identifiquei muito com as atividades. Hoje é a conclusão de um processo de transformação e tudo valeu a pena. O curso foi bem completo e nos preparou para os diversos tipos de ocorrência”, destacou a nova integrante da corporação.

Foto: Ascom CBMSE