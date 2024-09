CORPO DE BOMBEIROS MILITAR COMBATE INCÊNDIO EM FÁBRICA DE CIMENTO ASFÁLTICO NO MUNICÍPIO DE ITABAIANA

Um combate a incêndio em uma fábrica de cimento asfáltico no povoado Cajaíba, município de Itabaiana, mobilizou guarnições de vários quartéis do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) na noite desta quarta-feira (18). Um tanque com 14 mil litros de óleo diesel armazenados estava em chamas, que foram controladas por bombeiros das unidades de Itabaiana, Lagarto e Aracaju. Não houve vítimas.

“Havia outros dois tanques com fluidos de recapeamento que poderiam entrar em ignição, o que exigiu uma atenção especial das equipes presentes. As chamas foram debeladas com o emprego de Líquido Gerador de Espuma (LGE). Foram utilizadas quatro viaturas durante a operação de contenção e resfriamento”, afirmou o tenente Alisson Gomes, que comandou o atendimento à ocorrência.

Fonte: Ascom CBM/SE