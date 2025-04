CORPO DE BOMBEIROS ORIENTA SOBRE CUIDADOS PARA EVITAR ACIDENTES E AFOGAMENTOS NO FERIADO PROLONGADO

Com o feriado prolongado da Semana Santa e o Dia de Tiradentes, o Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) estabeleceu um planejamento operacional que envolve o reforço das equipes em todo o estado, para eventual atuação em ocorrências. O trabalho da corporação também envolve orientações sobre segurança visando evitar afogamentos e outros acidentes.

No tocante às equipes, o capitão Roberto Mesquita destacou que o efetivo foi reforçado em 33 militares. “A corporação está preparada para qualquer tipo de emergência, seja ela de salvamento aquático, salvamento veicular, incêndios ou qualquer outra necessidade que a sociedade sergipana possa necessitar durante o feriado”, ressaltou.

Orientações

Embora o CBMSE tenha reforçado o efetivo operacional, o oficial alerta que é imprescindível adotar cuidados para evitar acidentes e outras ocorrências. Antes de sair de casa, a recomendação é desligar a rede elétrica e fechar os registros e válvulas de gás, também visando a não ocorrência de explosões. Também é preciso verificar as condições de rodagem dos veículos.

Já em praias e balneários, a recomendação é verificar se há guarda-vidas e sinalizações, como as bandeiras vermelhas, que alertam sobre perigo e risco de afogamentos. “A orientação é obter informações da localidade e particularidades da área da praia, rios e outros locais de banho. Além disso, as pessoas não devem entrar na água ao consumir bebidas alcoólicas”, ressaltou o capitão.

Acionamentos

Em casos de eventuais ocorrências durante o feriado prolongado, a população pode acionar as equipes do CBMSE pelo telefone 193 – ou ainda pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), no número 190. As equipes mais próximas ao local do fato serão rapidamente direcionadas para o atendimento da ocorrência.

