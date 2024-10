Corpo de Bombeiros participa dos Jogos dos Servidores 2024 com 90 militares

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) vai participar com 90 militares dos Jogos dos Servidores 2024. O evento é realizado pelo Governo de Sergipe, como parte das comemorações do Mês do Servidor. A cerimônia de abertura aconteceu na tarde da segunda-feira, 28, no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira, em Aracaju. Uma partida de futsal masculino entre a Polícia Militar e a Casa Civil marcou o início das competições.

“Essa é uma oportunidade de conviver e celebrar juntos essa data maravilhosa, com os jogos sendo retomados depois de 15 anos. Eu tenho muito orgulho do trabalho de cada um de vocês, homens e mulheres que nos ajudam a melhorar a vida dos sergipanos. Muito obrigado pelo empenho e dedicação de vocês no dia a dia”, afirmou o governado Fábio Mitidieri.

O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso, falou da importância de eventos como esse. “Os esportes, as atividades físicas em geral, são parte importante da rotina dos bombeiros. Precisamos estar preparados fisicamente para atender as ocorrências e prestar o melhor atendimento à sociedade. Esse evento, além de ir de encontro a essa necessidade, vem promover a integração entre os bombeiros e os demais servidores estaduais”, disse.

O evento tem como objetivo promover a integração, bem-estar e valorização dos servidores por meio da prática esportiva. Serão cerca de 3,5 mil servidores disputando 12 modalidades: futsal, basquete, handebol, vôlei de quadra e de praia, natação, queimado, beach tennis, xadrez, dama e dominó, paranatação. O Corpo de Bombeiros inicia sua participação nos jogos na próxima quinta-feira, 31 em modalidades coletivas.

Fonte: Ascom/CBMSE