CORPO DE BOMBEIROS PARTICIPOU DE AÇÃO QUE RETIROU 300KG DE LIXO NO DIA MUNDIAL DE LIMPEZA DE RIOS E PRAIAS

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) participou de uma ação no Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias, realizada no último sábado (21) pelo Projeto Viva o Peixe-Boi Marinho, da Fundação Mamíferos Aquáticos. Voluntários de diversas instituições e da comunidade retiraram 300kg de lixo da Sarney, uma das praias mais frequentadas de Aracaju. Atividades são realizadas em todo mundo nessa data, sob a coordenação da ONG Ocean Conservancy.

Conforme o biólogo da Fundação e coordenador do projeto, Rodolfo Alves, trabalhos como esse têm como objetivo retirar materiais que impactam a fauna marinha, mas também promover a sensibilização da população a respeito do meio ambiente. Ele destacou a importância da atuação do CBMSE em ações como a desenvolvida no último sábado.

“A participação do Corpo de Bombeiros foi fundamental, porque eles deram suporte em toda a atividade e garantiram a segurança dos participantes. O agradecimento da instituição é gigante pelo apoio e a quantidade de bombeiros contribuiu bastante para a proporção que o evento teve”, afirmou o biólogo da Fundação e coordenador do projeto, Rodolfo Alves.

Fonte: Ascom CBMSE