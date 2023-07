Corpo de Bombeiros realiza quarta edição da Semana Salvando Salvadores

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE), através do Núcleo de Saúde Ocupacional (NSO) da corporação, está realizando a quarta edição da “Semana Salvando os Salvadores”, desta terça-feira (18) até a sexta-feira (21). O evento tem como objetivo debater temáticas sobre a saúde ocupacional dos bombeiros militares, sendo aberto também para os demais agentes de segurança pública do Estado. A abertura aconteceu durante o período da manhã no auditório do Quartel Central, em Aracaju.

“Nós estamos diuturnamente empenhados em cuidar da sociedade, sendo submetidos a traumas, estresse, situações adversas que vão acarretando problemas dos mais diversos tipos. O Salvando os Salvadores veio para debater e buscar soluções para essas questões. A primeira edição teve como desdobramento a criação do Núcleo de Saúde Ocupacional, que é responsável por essa política preventiva, sendo um ponto focal para cuidar da nossa tropa, então a importância desse evento já está comprovada. Agradecemos a presença de todos e desejamos um bom evento”, afirmou o comandante-geral do CBMSE, coronel Fábio Cardoso.

A primeira palestra do evento teve como tema “Mulheres militares x relações de poder: assédio sexual e discriminação”, realizada pela tenente-coronel BM Roberta Monteiro, do Ceará, que tem mestrado na área, livro publicado e trouxe relatos de mulheres que foram ouvidas durante a pesquisa que ela realizou. “A violência de gênero é qualquer tipo de agressão física, psicológica, sexual ou simbólica, contra alguém por sua identidade de gênero. No campo militar, as pequisas comprovam que as mulheres são as principais vítimas do crime de assédio sexual e o assediador, na maioria dos casos, é o superior hierárquico. Um desdobramento importante é que quem sofreu o assédio sexual, não denunciou mas disse não, passa a ser assediada moralmente até sucumbir ou pedir ajuda”, afirmou.

Ela orientou as militares sobre os procedimentos a serem adotados em caso de assédio. “Não se cale, principalmente em uma instituição que faz um evento desse com o nome Salvando os Salvadores. Diga claramente não ao assediador. Anote com detalhes todas as humilhações sofridas. O celular é nossa arma, grave. Reúna provas, rompa o silêncio. Evitar conversa ou permanecer sozinha com o assediador. Quando for denunciar, não faça em um lugar só. Quando for falar com comandante imediato avise que protocolou cópias em vários locais como comando-geral, Ministério Público, entre outros. Aí tem solução. O que eu estou trazendo são realidades de como funcionou e a gente conseguiu vencer”, concluiu a palestrante.

O primeiro dia de evento contou ainda com outra palestra com o tema “Ergonomia – Carga e Peso”, realizada pelo tenente José Mota e pelo fisioterapeuta Marcelo Prata. O evento prossegue até o dia 21 e traz como novidade oficinas que serão realizadas na Diretoria de Ensino e Pesquisa (DEP), abordando quatro temáticas: “Descontaminação Pós Ocorrência de Incêndio”, “Como Dar Más Notícias”, “Práticas Integrativas: saúde e qualidade de vida” e “Os sons no meu trabalho: riscos e cuidados”.

