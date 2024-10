Corpo de Bombeiros realiza solenidade em comemoração aos 104 anos da corporação

Os 104 anos de serviços prestados à sociedade pelo Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe foram comemorados na noite desta terça-feira (29), com uma solenidade no Quartel Central da corporação, em Aracaju. O evento foi marcado pela promoção de 90 militares, sendo 72 praças e 18 oficiais, entrega de Medalhas de Mérito Bombeiro Militar e equipamentos, além da realização da conclusão dos Cursos de Sargento Condutor e Sargento Combatente.

“Comemoramos o passado, mas também o futuro que continuamos a construir juntos. Todos vocês, mulheres e homens que vestiram e vestem essa farda, para a proteção de vidas e do patrimônio da nossa sociedade, mesmo nas situações mais adversas, são parte essencial dessa jornada. Graças a vocês, nos tornamos referência de excelência e humanidade. Parabéns aos promovidos e agraciados. Agradecemos aos civis e militares de outras instituições que contribuíram para essa história. Ao governador Fábio Mitidieri que não mede esforços para o fortalecimento da corporação, bem como ao secretário de Segurança Pública, João Eloy, e o secretário- executivo, coronel José Pereira Andrade, incansáveis na integração entre as instituições”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Fábio Cardoso.

Visando o aprimoramento dos serviços e dos treinamentos dos bombeiros militares, foram entregues 500 trajes de proteção para incêndios florestais no valor aproximado de R$ 1 milhão e 200 mil reais, com recursos oriundos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Além de um ventilador de pressão positiva (utilizado em técnicas de combate a incêndio) e três bonecos para treinamentos de resgate, totalizando um investimento de aproximadamente R$ 60 mil reais, com recursos próprios da corporação.

A data teve um significado especial para uma família, com comemoração dupla. Na mesma solenidade em que o pai foi promovido, o tenente Silva Melo, a filha concluiu o curso de sargento condutora. “De carregador de caixa em supermercado a tenente do Corpo de Bombeiros. Eu quero te agradecer por toda a sua luta. Hoje eu tenho a honra de me formar ao seu lado, com a nossa família linda reunida. Meu pai, parabéns por mais uma conquista. Te amo”, disse a sargento Beatriz Melo.

Por ASCOM/CBMSE