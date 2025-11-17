Corpo de Bombeiros realizou 102 atendimentos durante o Pré-Caju 2025

O Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) realizou 102 atendimentos durante os três dias do Pré-Caju 2025. Foram empregados 426 bombeiros e 21 viaturas na operação para a maior prévia carnavalesca do país que reuniu milhares de pessoas entre os dias 14 e 16 de novembro, na Orla da Atalaia.

As forças de segurança que garantiram a tranquilidade da festa apresentaram na manhã desta segunda-feira (17) o balanço dos atendimentos realizados em uma entrevista coletiva, que aconteceu na Assessoria de Comunicação da Secretaria de Segurança Pública (SSP), em Aracaju.

“O número de atendimentos foi semelhante ao do ano passado quando foram atendidas 109 ocorrências, com uma pequena redução. Foram 102 ocorrências este ano, prontamente atendidas pelos bombeiros com agilidade e eficiência quando a sociedade precisou. A maioria das ocorrências registradas foram de atendimento pré-hospitalar, 77 no total, envolvendo consumo excessivo de álcool, mal súbito e queda da própria altura. Queremos dar os parabéns a todos os bombeiros e aos demais integrantes dos órgãos de segurança, que fizeram do Pré-Caju 2025 um evento seguro, que foi sentido pela sociedade e refletido através dos números”, afirmou a subcomandante do Corpo de Bombeiros, coronel Maria Souza.

A corporação atuou na fiscalização de estruturas do evento e estabelecimentos comerciais com relação à prevenção contra incêndio e pânico, totalizando 106 vistorias voltadas ao evento. Bombeiros foram distribuídos em toda a área da festa de forma estratégica, com equipamentos e viaturas, preparados para atuar em diversas situações como combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, entre outros.

A prevenção aquática também mereceu uma atenção especial. Além do reforço do efetivo de guarda-vidas na região da praia, por conta da grande expectativa de público entre sergipanos e turistas, equipes foram colocadas na região dos lagos visando evitar acidentes no local. Foram registradas 5 ocorrências no primeiro dia, quando a festa aconteceu no camarote, 40 no segundo e 57 no terceiro, quando os blocos percorreram a avenida.

