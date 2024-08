CORPO DE BOMBEIROS DE SERGIPE VAI EMPREGAR EFETIVO DE 511 MILITARES ATUANDO DIRETAMENTE NA SEGURANÇA

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Sergipe (CBMSE) vai empregar um efetivo de 511 militares atuando diretamente na segurança eleições 2024. O planejamento operacional da corporação foi apresentado na manhã desta segunda-feira (19) na sede do Tribunal Eleitoral (TRE), em Aracaju. A apresentação foi realizada também pelos demais órgãos envolvidos na segurança do pleito.

“Os objetivos do Corpo de Bombeiros nessa operação são: a segurança nos locais de votação visando a preservação da ordem, prevenir ou reprimir tumultos nesses locais, realizar a prevenção de sinistros e atuar em situações de mal súbito. Estaremos com quatro ambulâncias empregadas exclusivamente para o atendimento pré-hospitalar nas eleições”, afirmou o diretor operacional da corporação, tenente-coronel Gideão Oliveira.

O Corpo de Bombeiros estará atuando em cinco zonas eleitorais (3a, 4a, 8a, 16a e 34a), com militares distribuídos em quinze municípios, totalizando 160 locais de votação. Os municípios que contarão com bombeiros atuando na segurança são Aquidabã, Cedro de São João, Graccho Cardoso, Arauá, Boquim, Pedrinhas, Riachão do Dantas, Canhoba, Gararu, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes, Cumbe, Feira Nova, Nossa Senhora das Dores e Nossa Senhora do Socorro.

Segundo o diretor, visando preparar os bombeiros que atuarão nessa missão, está prevista palestra sobre legislação e procedimentos com a Polícia Militar, bem como treinamentos para operação ostensiva. Também estarão trabalhando na segurança das eleições Polícia Militar, Exército, Polícia Federal, Polícia Rodoviárias Federal, Polícia Civil, Guarda Municipal e Agência Brasileira de Inteligência.

Por: ASCOM/CBMSE