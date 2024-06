CORPO DE HOMEM É ENCONTRADO BOIANDO NO CANAL DA NA AVENIDA ANÍZIO AZEVEDO NO BAIRRO 13 DE JULHO

O corpo de um homem foi encontrado por populares no inicio manhã desta sexta-feira (07), boiando dentro do canal localizado na Avenida Anízio Azevedo no Bairro 13 de Julho, em Aracaju. O corpo da pessoa estava vestido com uma bermuda de cor laranja.

A Policia Militar, o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Criminalística estão no local para realizar o resgate do corpo e posteriormente realizar a identificação.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Quem tiver alguma informação que possa ajudar na identificação pode ligar para o Disque-Denúncia através número 181.

Foto reprodução redes sociais