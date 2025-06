CORPO DE HOMEM É ENCONTRADO COM MARCAS DE AGRESSÃO EM CALÇADA NO LOTEAMENTO BOA VIAGEM, EM SOCORRO

Um homem foi encontrado morto na madrugada deste sábado (07), em uma calçada no Loteamento Boa Viagem, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações passadas pela Polícia Militar são de que a vítima apresentava sinais de violência na cabeça e no rosto. Uma pedra foi localizada próxima ao corpo, o que levanta a suspeita de que possa ter sido usada no crime.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou o óbito. Ele não portava documentos, e não há informações sobre sua identidade, testemunhas ou suspeitos.

Equipes da Polícia Criminalística e da Polícia Civil estiveram no local para iniciar os procedimentos de investigação.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.