Corpo de homem é encontrado nos lagos da Orla de Atalaia, em Aracaju

A Polícia Militar de Sergipe (PMSE) informou na noite desta segunda-feira (13), que o corpo de um homem foi encontrado nos lagos da Orla de Atalaia, em Aracaju.

As informações passadas pela PM são de que a equipe foi acionada após informações de que um jovem havia entrado em um dos lagos e não retornou à superfície. O corpo, ainda sem identificação, foi localizado e retirado da água após as buscas.

No local, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) constatou o óbito da vítima

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo.

Equipes do Instituto de Criminalística e o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estiveram no local fazendo os levantamentos.

Com informações da PMSE