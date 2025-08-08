Corpo de homem é encontrado em ponto de ônibus na Ivo do Prado, próximo aos mercados municipais

Um corpo foi encontrado por populares na manhã desta sexta-feira (09), em um ponto de ônibus localizado na Avenida Ivo do Prado, próximo aos mercados municipais de Aracaju.
As informações passadas pela Guarda Municipal são de que trata-se de um corpo do sexo masculino, e não apresentava sinais de violência..
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou o óbito.
O Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo.
A causa da morte será investigada pela policia civil.