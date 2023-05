Corpo de mulher de 65 anos é encontrado dentro de caixa d’água localizada no Bairro Lamarão, em Aracaju

Uma mulher de 65 anos foi encontrada morta dentro de uma caixa d’água de sua residência, no final da manhã desta quarta-feira (17), no Bairro Lamarão, em de Aracaju.

De acordo com a policia militar, a caixa d’água estava no solo do quintal da residência, O corpo da idosa foi encontrado pelo marido dela, quando chegou em casa.

Ainda segundo a PM, o marido da mulher relatou que havia saído para comprar quentinha e quando retornou encontrou sua esposa dentro da caixa d’água.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito.

O Instituto de Criminalística foi acionado para periciar o local. A causa da morte vai ser investigada pela Polícia Civil. Uma equipe esteve no local para colher depoimentos e informações que ajudem identificar o que teria provocado a morte da idosa.

Foto redes sociais