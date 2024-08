CORPO DE UM HOMEM É ENCONTRADO BOIANDO NAS PROXIMIDADES DA ORLINHA DO INDUSTRIAL EM ARACAJU

O corpo de um homem foi encontrado no final da manhã desta quinta-feira (22), boiando no Rio Sergipe, nas proximidades da Orlinha do Industrial em Aracaju. Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar foi acionado e retirou o corpo da água.

As informações são de que a vítima já foi vista trabalhando como lavador de carro, no Mercado Central da capital.

O Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo e a análise inicial mostra que a vítima não possui ferimentos ou sinais de violência.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) irá realizar as investigações para esclarecimentos sobre o caso.

Fo reprodução redes sociais