Corpo de um homem é localizado no Rio Sergipe, nas proximidade do Largo da Gente Sergipana, em Aracaju

A Secretaria de Segurança Pública divulgou uma nota na tarde desta terça-feira (03) informando que foi localizado um corpo no Rio Sergipe, nas proximidades do Largo da Gente Sergipana, na capital.

A EEP explicou que o Ciosp foi informado sobre a presença de um corpo no Rio Sergipe e em seguida, o Corpo de Bombeiros foi enviado ao local, além da Polícia Científica e do Instituto Médico Legal, que trabalharam no resgate de um corpo do sexo masculino.

Durante os primeiros levantamentos da equipe de local de crime da Polícia Civil, um pescador informou que, por volta das 12h, ouviu o barulho de um corpo caindo da ponte Aracaju-Barra.

A Polícia Militar também recebeu a informação de que um homem tinha abandonado uma bicicleta na ponte Aracaju-Barra e se lançado nas águas do Rio Sergipe.

A PM esteve no local e recolheu a bicicleta e pertences da vítima, encaminhando-os à delegacia.

A Polícia Civil segue atuando para esclarecer o caso, que foi registrado como morte a esclarecer, sem indício de crime.

