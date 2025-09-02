Corpo carbonizado e com as mãos amarradas é encontrado na Avenida Marechal Rondon, em Aracaju

O corpo de um homem foi encontrado com as mãos amarradas e carbonizado em baixo de um viaduto, no inicio da manhã desta terça-feira (02), na Avenida Marechal Rondon, em Aracaju.

Quando os policiais militares chegaram ao local, o corpo ainda estava em chamas e não foi possível distinguir características da vítima, por conta do corpo estar completamente queimado.

Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo.

A Polícia Civil vai investigar o caso.

Foto reprodução redes sociais