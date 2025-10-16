CORPO EM DECOMPOSIÇÃO É ENCONTRADO DENTRO DE POÇO EM CASA ABANDONADA NA CIDADE DE ITAPORANGA D’AJUDA

Um corpo em estado avançado de decomposição foi encontrado nessa quarta-feira (15), dentro de um poço em uma casa abandonada no município de Itaporanga D’Ajuda.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso. Ainda segundo a PC, em razão do estado avançado de decomposição, ainda não foi possível identificar a vítima e nem determinar a causa da morte.

Diligências estão sendo realizadas para localizar o proprietário do imóvel e possíveis testemunhas que possam contribuir com as investigações.

Segundo a polícia, foram acionados o Instituto de Criminalística, o Instituto Médico Legal (IML) e o Corpo de Bombeiros, que realizaram a retirada do corpo e realizaram os primeiros levantamentos periciais.

Informações que possam auxiliar na apuração do caso podem ser repassadas, de forma anônima, ao Disque-Denúncia 181. O sigilo é garantido.