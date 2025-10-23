Corpo encontrado em alto mar é do jovem musico de 19 anos, que desapareceu na Barra dos Coqueiros

O Instituto Médico Legal (IML) informou na manhã desta quinta-feira (23), que o corpo encontrado boiando em alto-mar, é do estudante Albert Alves Cruz, de 19 anos, que desapareceu após se afogar na praia do Jatobá, na Barra dos Coqueiros, no último domingo (19), quando tomava banho com amigos.

Após o resgate, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a Filarmônica Euterpe Maruinense lamentou a morte do jovem musico. “A Euterpe Maruinense se despede não apenas de um músico, mas de um amigo querido, de um irmão de banda, de um exemplo de amor e entrega à música”.

Foto arquivo pessoal