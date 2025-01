Um corpo foi encontrado carbonizado na madrugada desta sexta-feira (03), dentro de um carro incendiado, em uma rua próximo próximo ao Shopping Peixoto, em Itabaiana.

As informações passadas pela policia militar são de que uma equipe do 3º BPM esteve no local e localizaram um veículo ainda em chamas e dentro do carro havia um corpo carbonizado entre os bancos.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo.

A policia civil vai investigar o caso.

Foto: Reprodução/Redes Sociais