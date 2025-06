CORRIDA CONTRA O TEMPO: FAMILIARES DE SERVIDOR QUE FOI ESPANCADO, LUTAM POR VAGA EM UTI, EM SERGIPE

Os familiares do funcionário de uma empresa terceirizado da Delegacia Plantonista de Aracaju e que foi vítima de uma tentativa de homicídio na última terça-feira (24), após ser brutalmente agredido com pauladas na cabeça, socos e pontapés, no Bairro Santos Dumont em Aracaju estão pedindo socorro para conseguir uma vaga na UTI em Sergipe.

José Cláudio dos Santos está estubado e seu estado de saúde é considerado grave, segundo informações passadas por um primo de Cláudio e que conversou com o médico do Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) onde ele está internado e aguarda uma vaga na UTI. “É muito grave a situação do Cláudio. Ele está precisando de uma vaga com urgência, pois o caso é grave. Nós esperamos que a Secretaria de Saúde do estado ajude para que consiga uma vaga”, pediu o primo.

Amigos, colegas e conhecidos de Cláudio, também estão se mobilizando e pedindo orações e ajuda para que a Secretaria de Estado da Saúde (SES), agilize o mais rápido possível, a vaga na UTI e poder salvar a vida do trabalhador.

Munir Darrage