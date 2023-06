CPMC apreende 3,5 kg de entorpecentes no Santa Maria, em Aracaju

A Polícia Militar, através do CPMC, realizou na noite da terça-feira (20), a apreensão de aproximadamente, 3,5 quilos de maconha e de duas balanças de precisão, no bairro Santa Maria, em Aracaju.

Militares do Comando do Policiamento Militar da Capital realizavam policiamento preventivo pelo bairro Santa Maria, quando foram informados que, nas proximidades da Avenida Alexandre Alcino, um indivíduo havia acabado de receber material entorpecente.

Com as informações, os policiais avistaram um indivíduo com as mesmas características que, ao notar a aproximação policial, largou uma sacola plástica com entorpecentes e fugiu.

Na sacola foram apreendidos, aproximadamente, 3,5 quilos de maconha, além de duas balanças de precisão.

A equipe policial realizou buscas na área, mas o suspeito não foi localizado e o entorpecente e as balanças apreendidas foram conduzidos para a Central de Flagrantes, onde todas as demais medidas legais foram adotadas.

Com informações e foto do PM Aroaldo Alves