CPMI investiga atos terroristas e discute motivações por trás do golpe

Nesta terça-feira, 20, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI), que investiga os atos terroristas, ocorridos em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, entra em uma nova fase e inicia as oitivas dos depoimentos dos suspeitos envolvidos em uma série de ações para prejudicar as eleições de 2022.

O senador Rogério Carvalho (PT/SE), membro ativo da CPMI, expressou sua expectativa quanto às discussões do dia. “Teremos a oportunidade de revelar as motivações por trás dos atos terroristas, bem como os benefícios e vantagens que essas pessoas tinham em mente. Além do interesse pecuniário e pessoal de se manter no cargo do governo pelas vantagens que esses indivíduos teriam caso a permanência do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro se concretizasse”, explicou.

Carvalho ressaltou a importância de ouvir uma sequência de depoimentos, especialmente daqueles envolvidos no planejamento e execução do golpe. “Isso é fundamental para que a população compreenda claramente o que levou à tentativa de golpe e quem foram os seus mentores intelectuais e financiadores. Por isso, estamos empenhados em elucidar todos os fatos relacionados à organização, financiamento e realização dos atos terroristas, buscando trazer clareza e transparência à investigação”, reforçou.

Com a CPMI avançando para essa fase crucial, continuou Rogério, o desejo do senador petista é que os depoimentos contribuam para uma compreensão mais profunda dos eventos e ofereçam esclarecimentos reais sobre as motivações por trás do golpe e seus responsáveis. “O país aguarda ansiosamente por respostas e por uma prestação de contas que possa promover a justiça e a estabilidade democrática”, concluiu.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Daniel Gomes/Assessoria de Comunicação