Mulher é estuprada e marido é esfaqueado ao tentar defendê-la no Parque dos Cajueiros

Policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão da Polícia Militar prenderam em flagrante, na madrugada desta sexta-feira (27), um homem suspeito de tentativa de homicídio e estupro no Parque dos Cajueiros, bairro Farolândia, Zona Sul de Aracaju. A prisão ocorreu após acionamento do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), que informou inicialmente sobre disparos de arma de fogo no local.

De acordo com as informações policiais, o Ciosp recebeu o chamado, relatando que uma mulher havia sido encontrada ferida no interior do parque, vítima de tentativa de homicídio cometida a golpes de faca. Com o apoio das câmeras de monitoramento, os policiais localizaram e prenderam um homem em flagrante, apontado como um dos autores do crime.

Conforme os levantamentos iniciais feitos pelos militares, a vítima estava passeando com o marido, quando eles foram abordados por dois homens. O casal foi forçado a entrar em um barraco no interior do parque, onde a vítima foi estuprada na frente do companheiro. Ele teria tentado impedir o abuso sexual, sendo então esfaqueado no ombro esquerdo. Um dos autores do crime fugiu e, segundo a vítima, efetuou disparos de arma de fogo para o alto.