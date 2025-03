CRIMES E PRÁTICAS SUSPEITAS DURANTE O CARNAVAL PODEM SER DENUNCIADOS ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILITAR

Além de denunciar crimes e condutas suspeitas às equipes das forças de segurança pública presentes em regime de plantão por todo o território sergipano durante o Carnaval, a população também pode repassar informações importantes às Polícias Civil e Militar, por telefone, mesmo durante o período carnavalesco. O número 190 é o da Polícia Militar, e a ligação é direcionada para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp). Já o telefone 181 é o Disque-Denúncia, da Polícia Civil.

No tocante ao Ciosp, o telefone 190 é utilizado, primordialmente, em situações nas quais um crime com potencial risco à vida ocorreu ou está em andamento, além de outras ocorrências que estão acontecendo naquele momento, como a violência doméstica e a perturbação do sossego. Os operadores do Ciosp recepcionam os chamados, colhem informações e direcionam as equipes da Polícia Militar para o local do fato.

Ainda no âmbito do Ciosp (190), a unidade conta com protocolos destinados à celeridade do atendimento aos casos de violência doméstica. Enquanto os operadores coletam as informações primordiais, a equipe policial já é acionada e direcionada para o local da ocorrência. Em casos de perturbação do sossego, os operadores solicitam informações complementares para o andamento da ocorrência.

Já o Disque-Denúncia (181) é destinado ao encaminhamento de denúncias à Polícia Civil. Com as informações comunicadas pelo cidadão, de forma anônima, as equipes de delegacias e departamentos iniciam investigações, que podem desencadear ações e operações destinadas a concretizar prisões, como nos casos da atuação de associações e organizações criminosas voltadas aos furtos de celulares e ao tráfico de drogas.

Pelo 181, a comunidade também pode levar ao conhecimento da polícia um ponto de exploração sexual, recorrentes estelionatos e até mesmo casos de violência doméstica que ocorrem de forma reiterada contra uma mesma vítima. Todas as informações são analisadas e, caso validadas, o fato denunciado é encaminhado para a unidade responsável por essa investigação, como delegacia local ou departamento especializado.

ASN – foto SSP