Criminosos invadem casa, matam mulher a tiros e ferem o marido e filha no município de Umbaúba

Uma mulher foi morta a tiros, o marido e a filha adolescente ficaram feridos, após Criminosos invadiram uma casa da família na madrugada desta sexta-feira (03), no município de Umbaúba.

As informações passadas pela Policia Militar são de que homens armados invadiram a residência e efetuaram mais de 20 disparos de arma de fogo.

Segundo a PM, a mulher foi encontrada caída na sala da casa. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou o óbito da mulher.

Os feridos foram socorridos e levados ao Hospital Municipal de Umbaúba e, em seguida, transferidos para o Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE), em Aracaju.

Testemunhas relataram à polícia que os autores dos disparos estavam em um veículo de cor preta e placa não identificada.

De acordo com o boletim policial, o indivíduos com as mesmas características, dispararam cerca de 12 tiros contra a residência dela, na última quarta-feira (1º). Ninguém foi atingido na ocasião.

O caso é investigado pela Polícia Civil. O Instituto de Criminalística atendeu a ocorrência.

O Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo da vitima.

