Cristiano Barreto faz avaliação positiva do governo Fábio Mitidieri

O Secretário de Governo do estado, Cristiano Barreto, realizou na edição desta terça-feira (23), durante participação no programa jornalístico “Sergipe Verdade”, um balanço dos 100 primeiros dias da administração Fábio Mitidieri.

Para Cristiano, foram dias de avanços com a consolidação do novo formato de administrar. Com perfil jovem, entendedor das necessidades dos sergipanos e disposto a promover meios de geração de emprego e renda em vários setores da sociedade.

Cristiano Barreto faz avaliação positiva do governador Fábio Mitidieri. “Trata-se de um governador que os 06 h da manhã já está em plena atividade de trabalho sem previsão de encerramento. Comprometido com as propostas do plano de governo e anseios da população”, frisou.

Durante entrevista, o secretário falou sobre a abertura de diálogo existente na gestão. Pois, mm menos de 05 meses da gestão, Fábio já se reuniu com representantes dos professores, policiais, dentre outras, categoria. “É um governo aberto a conversação, com respeito ao contraditório e ao próximo”, relatou. Segundo Cristiano, essa interpretação na forma de atuar de Fábio é de possível visualização em vários pontos do estado.

Onde, em vários municípios, chega a ter o apoio das mais importantes forças políticas das cidades.

Sobre essa situação, onde tem o apoio de lideranças antagônicas em vários municípios, como, por exemplo em Aquidabã, Cristiano foi questionado sobre o posicionamento político do governador na cidade na eleição de 2024. “O governo não se posicionou. Mas, torce que se chegue a um entendimento entre Mário e Euriquinho”, concluiu.

Com informações da Rádio SIM 94,3 Fm

Por Elder Santos