Cruzamento de dados do TJ e do IML dá baixa em 113 mandados de prisão

Como resultado da utilização de ferramentas de análise de dados pela Polícia Civil com o cruzamento de informações do Instituto Médico Legal (IML), a instituição identificou que há pelo menos 113 mandados de prisão que não estão mais pendentes de cumprimento em Sergipe. O motivo é que as decisões judiciais são contra pessoas que já vieram a óbito. O mapeamento é dos novos projetos tecnológicos da Polícia Civil que tem como objetivos melhorar indicadores e otimizar a aplicação de recursos nas investigações.

O resultado do mapeamento foi obtido pelo assessor de tecnologia da Delegacia Geral, responsável pela análise e manutenção da plataforma de inteligência e negócios da Polícia Civil, Álvaro Lucas.

A identificação dos mandados de prisão que não mais estão pendentes de cumprimento no estado é uma das iniciativas da Polícia Civil de Sergipe. “Dentre diversos projetos, está a análise dos mandados de prisão no Banco Nacional de Mandados do Conselho Nacional de Justiça. Fizemos uma análise com recursos tecnológicos fazendo o cruzamento desses mandados com a entrada de cadáveres no IML”, destacou Álvaro.

Conforme o assessor de tecnologia, o mapeamento de dados entre Polícia Civil e o IML possibilitou a identificação dessas decisões judiciais pendentes de cumprimento. “Através deste estudo, identificamos 113 mandados de prisão contra pessoas já falecidas. A partir dessa análise foi confeccionada uma nota técnica, em que será juntada a documentação comprobatória dessas mortes para ser encaminhada ao Tribunal de Justiça”, explicou.

Ainda segundo Álvaro Lucas, o mapeamento permite a otimização dos recursos aplicados em investigações pela Polícia Civil de Sergipe. “Vale destacar que a medida não só reduz o número de mandados pendentes relativos a Sergipe, mas também diminui custos, pois evita diligências que seriam empregadas para o cumprimento desses mandados de prisão e permite o arquivamento desses processos”, finalizou o assessor de tecnologia.

