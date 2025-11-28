Cumprimento de mandado de prisão termina com um homem morto

Uma ação conjunta realizada pelas Polícias Civil, por meio da Delegacia de Umbaúba, e a Polícia Militar, cumpriu na manhã dessa quinta-feira (27), um mandado de prisão preventiva contra o principal suspeito de uma tentativa de homicídio ocorrida na região da Matinha.

A acão, deflagrada após investigação conduzida pela Polícia Civil, conseguiu identificar o suposto autor do crime de tentativa de homicídio. Com as provas e indícios colhidos, a Polícia representou pela decretação da prisão preventiva do investigado, que foi prontamente deferida pelo Poder Judiciário.

No momento do cumprimento da ordem judicial, houve uma intervenção policial em razão da reação do suspeito. Ele foi socorrido e conduzido para atendimento médico, mas não resistiu.

Fonte SSP