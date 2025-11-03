DAGV de Socorro deflagra operação Cerco Digital contra abuso sexual infanto-juvenil

Equipes da Delegacia de Atendimento a Mulher e Demais Grupos Vulneráveis de Nossa Senhora do Socorro (DAGV Socorro) deflagraram, nesta sexta-feira, 31, uma operação para o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão em investigações sobre abuso sexual infantojuvenil.

A ação policial contou com o apoio da Coordenadoria das Delegacias da Capital (COPCAL) e da Polícia Científica.

De acordo com as informações policiais, a operação foi deflagrada em torno do objetivo de investigar crimes de estupro virtual praticados contra crianças e adolescentes.

“São denúncias que, infelizmente, vêm crescendo a cada dia. Os criminosos se aproveitam do suposto anonimato proporcionado pelo ambiente virtual para ameaçar crianças e adolescentes, obrigando-as a atender pedidos de cunho sexual e enviar fotografias e vídeos íntimos”, informou a delegada Lorena Rocha.

As decisões judiciais de busca e apreensão ocorreram na cidade de Nossa Senhora do Socorro e na Zona norte de Aracaju. A ação policial resultou na apreensão de aparelhos eletrônicos que serão periciados para a constatação do crime.

“Nessa operação, especificamente, o foco foi em investigações que envolvem vítimas que são conhecidas pelos criminosos, o que aumenta o risco à integridade delas. Apesar de haver uma proximidade física entre vítimas e autores, toda a execução dos crimes se dava de forma virtual”, complementou a delegada.

O delegado Fábio Kano esclareceu que a investigação tem como objetivo mostrar para a sociedade que a Polícia Civil está atenta às práticas criminosas que ocorrem em ambiente digital “Nós estamos trabalhando com afinco na apuração dos crimes sexuais contra vítimas vulneráveis, especialmente aqueles praticados através de plataformas digitais como whatsapp, instagram, facebook, dentre outros ”.

Os dispositivos apreendidos serão periciados e as investigações serão concluídas em breve. A Polícia Civil também solicita que denúncias e informações sobre a prática de abuso sexual infantojuvenil sejam repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia (181).

Fonte SSP