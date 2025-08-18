DAGV REALIZA 1ª EDIÇÃO DA “CAPACITAÇÃO EM PRÁTICAS DE ATENDIMENTO À MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA”

O Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), em parceria com a Academia de Polícia Civil (Acadepol) e a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM), promoveu 1ª edição da “Capacitação em Práticas de Atendimento à Mulher em Situação de Violência”. A formação, que acontece na manhã desta segunda-feira (18), é destinada a policiais civis inscritos para plantões voluntários ou lotados em unidades do DAGV na capital, região metropolitana e no interior do estado.

Conforme a diretora do DAGV, delegada Mariana Diniz, o curso objetivou atualizar e padronizar as práticas de atendimento e investigação nos casos de violência de gênero, com base no protocolo oficial e nas diretrizes da Lei Maria da Penha. “Então, a mulher que precisar dos nossos serviços, tem que ser atendida por um policial capacitado, capacitação esta que tem que ser contínua e que faz parte do plano de metas do Governo”, ressaltou.

Mariana Diniz evidenciou ainda que a capacitação visa o melhor acolhimento às vítimas de violência de gênero em Sergipe. “É importante que essa mulher que esteja sofrendo violência e que já está fragilizada, tenha um atendimento acolhedor e empático para que se sinta fortalecida, denuncie e se sinta segura”, completou a diretora da unidade especializada de atendimento a grupos vulneráveis da Polícia Civil de Sergipe.

De acordo com a delegada Lara Schuster, integrante da Delegacia de Atendimento à Mulher de Aracaju (Deam), vinculada ao DAGV, a capacitação também é essencial por contemplar alterações legislativas recentes no âmbito da Lei Maria da Penha. “Nós temos mudanças legislativas frequentes, então toda a equipe deve estar preparada e ter conhecimento dessas mudanças que visam proteger cada vez mais a mulher”, reiterou.

Lara Schuster também destacou os avanços que a Polícia Civil tem implementado para o enfrentamento à violência em razão de gênero. “Hoje, temos também a Delegacia Virtual da Mulher (Devir Mulher), onde as mulheres podem fazer o pedido de medida protetiva sem a necessidade de sair de suas casas. É um mecanismo que vem fortalecer o combate à violência contra a mulher em Sergipe”, acrescentou a delegada.

Capacitação

Diante da complexidade dos casos envolvendo violência contra a mulher, a formação continuada dos servidores é considerada essencial. Para isso, o curso, que teve a duração de cinco horas/aula, contou com aulas expositivas, simulações práticas, estudos de caso e análise de peças reais, visando ao aprimoramento técnico dos participantes. As instruções estão sendo ministradas das 8h às 13h, na própria Acadepol.

Fonte e foto SSP