DE JANEIRO ATÉ A O DIA DE 10 NOVEMBRO FORAM REGISTRADAS CERCA DE 328 OCORRÊNCIAS DE APREENSÃO DE ANIMAIS

A ação integrada entre o Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE) e o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv) tem se consolidado como medida essencial na prevenção de acidentes e na preservação de vidas nas rodovias de Sergipe. Por meio de um trabalho preventivo e contínuo, as equipes realizam o recolhimento de animais em situação de soltura ou abandono, minimizando os riscos e promovendo a segurança viária.

A efetividade da parceria foi demonstrada em mais uma operação realizada na tarde desta terça-feira, 11, na Rodovia Inácio Barbosa, em Aracaju. Uma equipe do BPRv identificou e autuou o proprietário de animais que invadiam constantemente a via. Ele assumiu a responsabilidade pela situação. “Tenho consciência do perigo do animal ao invadir a rodovia e causar acidente. Por isso, tomei a decisão de vender os gados para evitar novas ocorrências”, declarou. Após a ação, foi firmado um Termo Circunstancial de Ocorrência (TCO), que será encaminhado ao Juizado Especial Criminal (Jecrim).

De janeiro deste ano até a última segunda-feira, 10, foram registradas cerca de 328 ocorrências de apreensão de animais nas rodovias do estado, demonstrando a frequência e a necessidade da ação conjunta. Segundo o comandante do BPRv, cuoronel Silveira, o trabalho de monitoramento e apreensão de animais é contínuo. “Todos os dias monitoramos e fiscalizamos. Enviamos equipes para as localidades com maior frequência de presença de animais, onde há criação em fazendas. Além disso, estamos sempre atentos às denúncias da população”, destaca.

Ele enfatiza ainda as consequências legais aos proprietários. “Ao abandonar animais na pista ou próximos a ela, o indivíduo pode ser responsabilizado com base no artigo 132 do Código Penal, que prevê pena de detenção de três meses a um ano para aquele que expuser a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”, frisa o coronel.

O gerente de Engenharia e Segurança Viária do DER/SE, Rodrigo Carvalho, reforça a importância da operação. “Em todas as rodovias estaduais, o BPRv, em parceria com o DER/SE, vem fazendo essas operações constantemente. Muitos sinistros foram evitados por esses recolhimentos. E continuará sendo feita durante todo o ano, justamente para evitar. A principal missão é impedir que o sinistro ocorra, mas também mostrar à Justiça quem são os proprietários desses animais, para evitar a reincidência”, afirma.

Recomendações

O diretor de Trânsito do DER/SE, Geraldo Motta, também reforça recomendações cruciais para os motoristas que se depararem com animais na estrada. As orientações incluem diminuir a velocidade de forma segura, evitando reduções bruscas para não causar capotamento ou colisões com outros veículos; evitar buzinas e faróis intensos; manobrar com segurança para desvio e, se necessário, desviar e passar pela parte de trás do animal, evitando movimentos que possam colocá-lo ou ao veículo em perigo; e respeitar os limites de velocidade, mantendo sempre uma direção defensiva ao longo da viagem.

O DER/SE e o BPRv recomendam, ainda, ligar o pisca-alerta para indicar aos condutores que vêm no mesmo sentido e piscar os faróis do veículo para os motoristas que vierem no sentido contrário. “Após proceder corretamente, desviando do obstáculo com segurança, o motorista deve entrar em contato com o Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual, por meio do número 190, de qualquer região do estado, para que possa ser feita a retirada do animal da pista”, detalha Geraldo.

Os animais recolhidos nas rodovias estaduais são encaminhados para o Curral da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Semagri) da Prefeitura de Nossa Senhora do Socorro. Neste local, eles recebem alimentação apropriada e cuidados veterinários. Posteriormente, podem ser devolvidos aos seus proprietários, mediante cumprimento de critérios estabelecidos, permanecer no local ou ser encaminhados para adoção. Essa ação integrada demonstra o compromisso do Governo de Sergipe com a segurança viária e o bem-estar animal.

Foto: Thiago Santos