DEFENSORIA PÚBLICA DE SERGIPE ACOMPANHA INVESTIGAÇÃO DA MORTE DE HOMEM EM SITUAÇÃO DE RUA, EM ARACAJU

A Defensoria Pública do Estado de Sergipe, por meio do Núcleo de Direitos Humanos, está acompanhando e apurando as circunstâncias da morte de Luiz Maghave de Souza, 37 anos, pessoa em situação de rua atingida com disparos de arma de fogo por um policial militar.

Segundo o defensor público e diretor do Núcleo de Direitos Humanos, Sérgio Barreto Morais, a instituição está adotando todas as medidas cabíveis para garantir que o caso seja devidamente investigado pelas autoridades competentes, com respeito à dignidade da vítima e à garantia de justiça.

“É dever da Defensoria Pública zelar pelos direitos fundamentais das pessoas em situação de vulnerabilidade. A morte de Luiz Maghave nos impõe a responsabilidade de buscar respostas, assegurar a apuração dos fatos e cobrar providências para que situações como essa não se repitam”, disse Sérgio Barreto.

Entenda o caso: Segundo a Polícia Militar, Luiz Maghave forçou a entrada em um prédio da corporação localizado no Centro de Aracaju na madrugada de 23 de julho. Os policiais de plantão deram voz de parada e uma advertência verbal e o homem não teria obedecido. Na sequência, um dos agentes efetuou um disparo de arma de fogo contra Maghave, que não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo apurado pela Corregedoria de Polícia.

Luiz Maghave era negro, tinha diagnóstico de esquizofrenia e era acompanhado por um programa da Secretaria Municipal da Saúde e pela Pastoral do Povo de Rua.

Por Débora Matos – foto redes sociais