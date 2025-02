Delegacia de Carira identifica e prende suspeito por homicídio

Na tarde desta quinta-feira, 6, no município de Carira, foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o suspeito da prática do crime de homicídio qualificado que vitimou Rivalmir de Oliveira, conhecido como “Frisinho”. O fato aconteceu no dia 23 de janeiro deste ano, durante uma festa na cidade carirense.

Os levantamentos policiais, feitos pela Unidade da Polícia Civil de Carira, apontaram que o investigado premeditou o crime, seguindo a vítima e depois atacando-a. Essa reconstrução da cena foi possível pela presença de câmeras de seguranças próximas ao local do crime. Uma delas, inclusive, mostra o suspeito em fuga, com uma faca na mão, após praticar o delito.

Apurou-se também que a motivação teria sido uma dívida que a vítima tinha com o criminoso e que o suspeito tem antecedente criminal por tráfico de drogas e já foi condenado por isso. Após a prisão preventiva, o homem passou por audiência de custódia e está à disposição da Justiça de Carira.

