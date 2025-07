DELEGACIA DE CRISTINÁPOLIS PRENDE POR IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E POR ESTUPRO DA PRÓPRIA FILHA, MENOR DE 14 ANOS

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Cristinápolis, prendeu em flagrante nesta segunda-feira, 21, um homem suspeito de importunação sexual no município. A prisão ocorreu após o recebimento de denúncia formalizada por uma moradora, relatando condutas reiteradas de constrangimento e perturbação contra mulheres da localidade.

De acordo com as informações repassadas à equipe policial, o suspeito permanecia com frequência em frente à residência da vítima, adotando comportamentos considerados inapropriados, sobretudo na presença de mulheres. A denunciante afirmou que o homem chegou a praticar atos obscenos em via pública, conduta que foi registrada em vídeo e apresentada à polícia.

“O caso também envolveu relatos de perseguição e ameaças contra a irmã da denunciante, além de outras moradoras da região. Após a prisão, diversas testemunhas compareceram espontaneamente à delegacia, reforçando os relatos com novos depoimentos que apontam para práticas semelhantes por parte do suspeito”, esclareceu o delegado Edvânio Dantas.

O homem foi conduzido à unidade policial e, em seguida, encaminhado à 4ª Delegacia Metropolitana (4ª DM), onde permanece à disposição da Justiça.

Estupro de vulnerável

No segundo caso, ainda nesta segunda-feira, 21, a equipe policial agiu de forma imediata após tomar conhecimento de uma denúncia que apontava o suspeito como autor de abusos sexuais contra a própria filha, menor de 14 anos, e de ameaças contra a companheira. A diligência foi realizada no Bairro São Francisco, onde o suspeito foi localizado e conduzido à delegacia.

A investigação segue em andamento e o caso será tratado com prioridade, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de assegurar proteção integral à vítima.

A Polícia Civil reforça o compromisso com a proteção da população, especialmente das vítimas de violência, e destaca a importância das denúncias, que podem ser feitas de forma anônima pelo Disque-Denúncia 181, com garantia de sigilo absoluto.

Com informações da SSP