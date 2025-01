DELEGACIA DE MONTE ALEGRE REGISTRA CRESCIMENTO DE 269% NO TOTAL DE PROCEDIMENTOS REMETIDOS À JUSTIÇA

A Delegacia Municipal de Monte Alegre informou, nesta sexta-feira (3), que enviou 262 procedimentos criminais ao Poder Judiciário em 2024, o que representou um crescimento de mais de 269% em relação ao ano de 2021.

A produtividade também seguiu em alta com aumento de 69% na quantidade de procedimentos enviados à Justiça em comparativo entre os anos de 2023 e 2024. Os dados foram levantados pela Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal (CEACrim), da Secretaria da Segurança Pública (SSP).

O levantamento feito pela CEACrim inclui o envio de Inquéritos Policiais (IP), Termos Circunstanciados de Ocorrência (TCO), Autos de Investigação de Ato Infracional (AIAI) e Boletins de Ocorrência Circunstanciados (BOC).

Em relação aos TCOs, por exemplo, foram enviados duas vezes mais procedimentos em relação ao ano de 2023 e quatro vezes mais em relação a 2021. Em 2024, foram remetidos à Justiça 123 TCOs ante os registros dos anos anteriores: 62 (2023), 71 (2022) e 30 (2021).

No total de envios ao Poder Judiciário (no âmbito de remessa final) – considerando TCOs, IPs, AIAIs e BOCs -, foram 71 procedimentos finalizados em 2021; 167, em 2022; 155, em 2023; e 262, em 2024.

Para o delegado Arthur Herbas, o aumento da produtividade da unidade policial é fruto de investimentos feitos pelo Governo do Estado em recursos humanos e também em infraestrutura na delegacia. “A unidade passou por reformas com auxílio da SSP e da Prefeitura, estando mais estruturada para a atuação policial”, destacou.

“Em 2024, recebemos dois novos policiais civis, o que possibilitou o aumento expressivo nas prisões de investigados e na quantidade de crimes solucionados e enviados para a Justiça”, complementou o delegado Arthur Herbas, titular da Delegacia de Monte Alegre.

O delegado ressaltou ainda que a expectativa é de aumentar a produtividade em 2025. “Reforço ainda a integração com a Polícia Militar, por meio do 4º Batalhão, que tem contribuído com o trabalho da Delegacia de Monte Alegre”, evidenciou Arthur Herbas.

Estratégias de reforço na atuação policial

Em janeiro de 2022, a unidade passou a contar com um delegado exclusivo para Monte Alegre, representando a estratégia da SSP e da Polícia Civil para ampliar a atuação das forças de segurança no sertão sergipano, de modo a otimizar a eficiência dos serviços prestados à população local.

Já em 2023 e também no ano de 2024, houve o aumento no número de policiais civis que trabalham na Delegacia de Monte Alegre.

A participação da população também é fator primordial para o enfrentamento à criminalidade em Monte Alegre. Informações e denúncias sobre crimes e suspeitos de ações criminosas podem ser repassadas à polícia por meio do Disque-Denúncia no telefone 181. O sigilo do denunciante é garantido.

Texto e foto SSP