DELEGACIA DE PROPRIÁ E DENARC INTERCEPTAM, NA CAPITAL, DROGAS QUE SERIAM LEVADAS PARA O BAIXO SÃO FRANCISCO

A Delegacia Regional de Propriá, com apoio do Departamento de Narcóticos, prendeu na tarde desta terça-feira, 19, no bairro Santa Maria, em Aracaju, suspeitos por tráfico de drogas. Na ação, foram apreendidos entorpecentes, uma arma de fogo de fabricação caseira, munições e um carregador.

A partir de informações levantadas pela Delegacia de Propriá, descobriu-se que um carregamento de drogas chegaria a Propriá. Com o aprofundar das investigações, constatou-se que o possível fornecedor do entorpecente estaria no bairro Santa Maria, em Aracaju, para onde a equipe policial seguiu.

Na capital, a Delegacia de Propriá recebeu o apoio do Denarc e, durante trabalho integrado, seguiu até o Santa Maria, onde uma dupla suspeita foi localizada numa motocicleta, em posse de uma porção de cocaína. Em meio à ação, os dois informaram que havia mais entorpecentes numa chácara da região.

Na propriedade citada, as unidades da Polícia Civil encontraram um outro homem e apreenderam quatro tabletes de maconha, uma arma de fogo de fabricação caseira calibre .40, munições e um carregador.

Os homens foram detidos por suspeita de tráfico de drogas e encaminhados ao Denarc. Além dos presos, os entorpecentes, a arma, as munições e o carregador também foram levados ao Departamento.

Com informações e foto da SSP