Delegacia Regional de Itabaiana apreende arma utilizada em ameaça

Na tarde desta terça-feira (16), agentes da Polícia Civil registraram um boletim de ocorrência sobre uma ameaça feita com um objeto cortante. Após isso, um suspeito foi abordado e com ele foi apreeendida a arma branca utilizada no crime.

Durante o depoimento na delegacia, o homem admitiu que usou o objeto para intimidar a vítima, mas justificou que o fez para se proteger. Ele disse ainda que a situação faz parte de uma disputa antiga envolvendo relações pessoais.

O delegado Felipe Andrade, responsável pelas investigações, explicou que foi instaurado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), que será encaminhado ao Poder Judiciário juntamente com a arma apreendida. Conforme o delegado, espera-se que, com a intervenção policial, o conflito seja arrefecido, evitando maiores desdobramentos indesejados.

Fonte SSP