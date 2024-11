DELEGACIA VIRTUAL DA MULHER AMPLIA OS MECANISMOS DE PROTEÇÃO ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA EM SERGIPE

Lançado em maio deste ano, o Projeto Poly (Delegacia Virtual da Mulher) é mais uma ferramenta que vem contribuindo no combate à violência doméstica e familiar contra as mulheres e a garantia de proteção às vítimas. Até o momento, foram realizados 144 atendimentos a mulheres vítimas de delitos previstos na Lei Maria da Penha.

Segundo a delegada Clarissa Lobo, o balanço dos atendimentos através da Delegacia Virtual da Mulher (Devir Mulher) demonstra o quanto esse instrumento, em pouco tempo, vem fazendo a diferença. “Inclusive, prisões já foram realizadas após registros feitos pelas vítimas através da Delegacia Virtual da Mulher, mostrando a efetividade do serviço”, salienta.

Com um protocolo específico de atendimento, o projeto traz autonomia e acolhimento para a mulher vítima de violência, que pode, inclusive, fazer a solicitação de Medida Protetiva de Urgência. “Isso ajuda as mulheres com dificuldades de exposição, logísticas ou até de locomoção, pois em qualquer dia e horário ela pode ser atendida em qualquer parte do estado”, explica o coordenador do Núcleo de Modernização e Inovação da Polícia Civil, Marco Antônio.

O projeto é considerado uma revolução silenciosa e transformadora, por meio da fusão de tecnologia e acolhimento, alcançando todos os municípios do estado. “Ele atende a Lei 14.550/23, que empoderou a mulher para que ela mesma possa acessar o instrumento que salva vidas, que é a Medida Protetiva de Urgência”, ressalta Marco Antônio.

Capacitação constante

Para ampliar o acesso aos serviços da Devir Mulher, o Governo de Sergipe, por meio das secretarias de Políticas para as Mulheres (SPM) e da Segurança Pública (SSP), promove a Formação de Multiplicadores e Facilitadores para ensinar o passo a passo para acessar e registrar uma ocorrência por meio da Devir Mulher. Já foram quase 100 capacitados.

De acordo com a diretora de Proteção e Enfrentamento à Violência da SPM, Ana Carolina Machado, a capacitação é disponibilizada para órgãos do Estado e demais setores da sociedade. “Mulheres contempladas com medidas protetivas de urgência estão menos suscetíveis a serem vítimas de feminicídios. Por isso, é muito importante que toda a sociedade se engaje nessa luta, pois, ao aprender a manejar a Devir Mulher, é possível ajudar uma vítima de violência doméstica a registrar o boletim de ocorrência e fazer o pedido de medidas protetivas de urgência”, enfatiza.

Um dos principais objetivos é ampliar o serviço de solicitação de medida protetiva online. “Por isso, estamos promovendo esse treinamento para facilitar a vida das mulheres que, por alguma razão, possam ter dificuldades na hora do preenchimento pelo meio digital”, detalha a diretora da SPM.

Clique aqui e assista ao vídeo com o passo a passo detalhado de como acessar os serviços da Delegacia Virtual da Mulher e registrar uma ocorrência de violência contra a mulher.