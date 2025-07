DELEGACIA VIRTUAL DA POLÍCIA CIVIL DE SERGIPE RECEBE MAIS DE 17 MIL BOLETINS ENTRE JANEIRO E MAIO DE 2025

De janeiro a maio deste ano, a Delegacia Virtual validou 17.410 boletins registrados por meio da plataforma online. Aracaju concentrou a maioria dos registros, com 10.633 ocorrências. A Delegacia Virtual tem com objetivo facilitar o registro do boletim de ocorrência, reduzindo a necessidade do comparecimento presencial nas unidades da Polícia Civil em Sergipe.

Segundo o Núcleo de Modernização e Inovação Tecnológica (Numit), responsável pela gestão da Delegacia Virtual, a média de tempo para validação dos boletins é de 12 horas. As unidades policiais que mais receberam ocorrências por meio da plataforma foram a Delegacia de Delitos de Trânsito (DEDT), com 2.240 registros; a 1ª Delegacia Metropolitana, com 2.235; e a 2ª Delegacia Metropolitana, com 1.671.

Entre os registros mais recorrentes estão perda de documentos (4.093), sinistros de trânsito sem vítima (3.700), estelionato (2.782), furto (1.714) e estelionato cibernético (715).

Para o delegado-geral da Polícia Civil de Sergipe, Thiago Leandro, os dados compilados pelo Numit junto ao funcionamento da ferramenta comprovam a eficiência da Delegacia Virtual no atendimento à população. “A plataforma permite que o cidadão registre sua ocorrência com agilidade, sem precisar sair de casa, contribuindo também para otimizar o trabalho das unidades presenciais”, destacou.

A oficial investigadora Leila Lima, integrante do Numit, reforçou o papel da tecnologia na modernização da segurança pública, inclusive na oferta de alternativas à população que precisa dos serviços da Polícia Civil de Sergipe. “A Delegacia Virtual é uma ferramenta que vem sendo constantemente aprimorada, garantindo praticidade, segurança e integração com as unidades físicas da Polícia Civil”.

A Polícia Civil orienta que a Delegacia Virtual pode ser acessada pelo site https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/portal/. A plataforma está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. O serviço é gratuito, seguro e o boletim de ocorrência tem a mesma validade do registro feito presencialmente em todas as delegacias da Polícia Civil de Sergipe.

Fonte e foto SSP