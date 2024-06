DELEGADA DANIELLE GARCIA FAZ REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM OS PRÉ-CANDIDATOS PROPORCIONAIS DO MDB

Presidente do Diretório Municipal do MDB em Aracaju, a delegada Danielle Garcia (MDB) promoveu, na quarta-feira, 19, uma reunião com os pré-candidatos a vereador da capital pelo partido. O objetivo do encontro foi alinhar as ações da sigla visando o pleito eleitoral que se aproxima.

“É essencial esse diálogo constante com os nossos pré-candidatos proporcionais. Reforçamos a importância de todos eles no fortalecimento do nosso projeto para Aracaju, voltado ao desenvolvimento da cidade e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida dos aracajuanos”, destacou Danielle Garcia.

A delegada também reforçou que, além de sua pré-candidatura a prefeita de Aracaju, o partido também deseja a eleição de representantes para o Legislativo Municipal. “O MDB quer administrar a capital, trazendo ações e projetos para resolver os problemas e cuidar das pessoas. E queremos contar também com representantes na Câmara Municipal para defender e viabilizar isso”, pontuou Danielle Garcia.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia