Delegada Katarina é homenageada pela Polícia Militar do estado de Sergipe

Nesta quinta-feira, 20, a deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) foi homenageada pela Polícia Militar de Sergipe com a entrega da Medalha comemorativa aos 190 anos da a corporação, celebrados no último dia 28.

A medalha simboliza o reconhecimento da PM/SE às personalidades que contribuem para o fortalecimento da segurança pública no estado.

“Tivemos a honra de condecorar a deputada federal katarina Feitoza com a Medalha de 190 Anos da Polícia Militar de Sergipe. A escolha é sinônimo de respeito e gratidão com aqueles que tanto contribuem com o fortalecimento da nossa Corporação”, destaca o coronel Alexsandro Ribeiro, comandante-geral da PM/SE.

Para a deputada Katarina, receber a medalha é uma grande honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. “A Polícia Militar de Sergipe desempenha um papel fundamental na proteção da população, e seguiremos lutando para garantir melhores condições de trabalho para os nossos agentes”, afirma a deputada.

A Polícia Militar de Sergipe, fundada em 1835, tem um histórico de atuação essencial no combate à criminalidade e na manutenção da ordem no estado. A medalha comemorativa é concedida a figuras que contribuem significativamente para essa missão, destacando a parceria entre o poder legislativo e as forças de segurança.

Texto e foto assessoria