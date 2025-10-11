Delegado André David diverge de entendimento de promotor e defende prisão de flanelinhas

Na coluna desta sexta-feira (10), Marcos Aurélio repercute o forte desabafo do secretário André David contra o MPE, analisa a situação de Carla Zambelli na Itália e o embate direto entre o governo Lula e o Centrão. Acompanhe a coluna!

André David, delegado e secretário de defesa social fez um desabafo no #103Notícias desta quinta-feira. Direcionando sua fala ao Promotor, responsável pelo controle externo das Polícias, do MPE, o Dr. Rogério, ele afirmou, “é um absurdo o que nós estamos vivendo. Então a minha ação está correta (a prisão dos flanelinhas), o que está errado é a publicização da ação”, questionou.

A verdade é que a maioria da população está aplaudindo a ação da Guarda Municipal de Aracaju no combate aos abusos dos flanelinhas.

Veja entrevista:

Fonte: Marco Aurélio/NE Notícias