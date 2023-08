Delegado Clever Farias assume delegacias de Boquim e Pedrinhas

O delegado Clever Farias assumiu nesta sexta-feira, 4 de agosto, o comando das Delegacias de Boquim e Pedrinhas.

Clever chega ao comando das delegacias após passagem de seis anos pela Delegacia de Simão Dias, onde trabalhou do dia 6 de fevereiro de 2017 até junho de 2023.

Em Simão Dias, Clever desenvolveu exemplar trabalho com a recuperação e devolução de 223 aparelhos celulares; identificação e devolução de 19 motocicletas no mês de março de 2023, através da coordenação de uma Força Tarefa, e implantou a Sala Lilás para atendimento humanizado de mulheres e crianças, além de participar de diversas audiências públicas, palestras e eventos educativos voltados à conscientização, inclusão e prevenção de crimes em detrimento das pessoas vulneráveis.

Conhecido por ser a terra da laranja e também a cidade natal do governador Fábio Mitidieri, Boquim conta com mais de 24 mil habitantes e fica localizada na região Sul do Estado.

Com pouco mais de 7 mil habitantes, Pedrinhas faz fronteira com Boquim e também é conhecida como região citrícola.

Clever Farias inicou a sua carreira na área da segurança pública na função de Agente de Polícia Civil em Boquim no ano de 2002 e, com a aprovação em concurso público ao cargo de Delegado de Polícia no ano de 2006, após comandar a polícia civil em diversos municípios sergipanos, retorna para a cidade onde iniciou sua vida no serviço público.

