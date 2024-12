Delegado Clever Farias promove dia de lazer para crianças em Riachão do Dantas

Nesta terça-feira, 3, em celebração ao Dia do Delegado de Polícia, uma ação especial foi realizada em frente à Delegacia de Polícia de Riachão do Dantas, onde o delegado Clever Farias atua. O evento, que contou com o apoio do comércio local, proporcionou um dia de alegria e diversão para crianças da comunidade.

A programação incluiu pula-pula, cama elástica, escorregadeira inflável e distribuição de algodão doce, pipoca, pirulitos e refrigerantes, criando um ambiente de confraternização e celebração. A iniciativa proporcionou a proximidade entre a polícia e a população, fortalecendo os laços de respeito e empatia mútuos.

Para o Delegado Clever Farias, o evento teve um significado ainda mais relevante, já que ele cresceu na cidade. “Esse foi um momento muito especial para mim, pois foi aqui em Riachão que vivi a minha infância. E ver essas crianças brincando e colhendo os sorrisos de cada uma delas me faz lembrar os momentos bons que passei aqui nessa cidade”, destacou.

A ação foi um reflexo do comprometimento da Delegacia de Polícia de Riachão do Dantas em promover iniciativas que vão além da segurança pública, incentivando a integração social e a construção de um ambiente mais acolhedor para todos.

