Delegado Clever Farias realiza visitas institucionais em Boquim e Pedrinhas

Na manhã desta quarta-feira (9), o delegado Clever Farias realizou visitas aos prefeitos de Boquim, Eraldo Andrade (PP) e de Pedrinhas, Francecleide Lima (PSB), municípios em que o representante da Segurança Pública começou a atuar desde a última sexta-feira (4).

O objetivo das respectivas reuniões foi para tratar sobre a cooperação entre as gestões municipais e as delegacias, visando a melhoria dos serviços de segurança, bem como, buscar a integração com os órgãos assistenciais de Boquim e Pedrinhas para futuros encaminhamentos de demandas de cunho social e de proteção aos vulneráveis.

“Agradeço a recepção dos gestores e estou ciente que poderei contar com parceria para desenvolver um trabalho produtivo em prol dos boquinhenses e pedrinhenses”, destacou Clever.

Ainda em Pedrinhas, o delegado Clever Farias visitou o Juiz Edno Aldo Ribeiro e o Promotor Kelfrenn Teixeira, do Distrito de Pedrinhas, pertencente à Comarca de Arauá.

Ascom – Delegado Clever Farias